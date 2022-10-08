Экс-депутата Пономарева объявили в розыск из-за фейков об армии

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Заочно арестованный за фейки об армии бывший депутат Госдумы Илья Пономарев объявлен в розыск. Это следует из базы данных МВД в субботу, 8 октября.

— Основание для розыска: разыскивается по статье УК, — говорится в базе данных министерства.

Фото: МВД

Уточняется, что Пономарев «переобъявлен» в розыск из-за скрытия от меры пресечения из-за нарушения подписки о невыезде.

В конце августа Коптевский районный суд заочно арестовал Пономарева за фейки об армии. По статье о публичном распространении фейков об использовании армии по мотивам политической или иной ненависти и вражды Пономареву грозит от 5 до 10 лет колонии.

Законы об ответственности за фейки о любых российских государственных органах, действующих за рубежом, и за их публичную дискредитацию вступили в силу в апреле.