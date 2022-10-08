Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Экс-депутата Пономарева объявили в розыск из-за фейков об армии

Евгений Белоусов
Происшествия
Экс-депутата Пономарева объявили в розыск из-за фейков об армии
Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Заочно арестованный за фейки об армии бывший депутат Госдумы Илья Пономарев объявлен в розыск. Это следует из базы данных МВД в субботу, 8 октября.

— Основание для розыска: разыскивается по статье УК, — говорится в базе данных министерства.

Экс-депутата Пономарева объявили в розыск из-за фейков об армии Фото: МВД

Уточняется, что Пономарев «переобъявлен» в розыск из-за скрытия от меры пресечения из-за нарушения подписки о невыезде.

В конце августа Коптевский районный суд заочно арестовал Пономарева за фейки об армии. По статье о публичном распространении фейков об использовании армии по мотивам политической или иной ненависти и вражды Пономареву грозит от 5 до 10 лет колонии.

Законы об ответственности за фейки о любых российских государственных органах, действующих за рубежом, и за их публичную дискредитацию вступили в силу в апреле.

Розыск Фейки МВД
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Максим Чирков
Максим Чирков

«Мыльный пузырь» США скоро лопнет

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Преподобный Сергий и Русь его времени

Иван Кудря
Иван Кудря

Первые локальные успехи сделаны

Александр Бердников
Александр Бердников

Объясним, что приемлемо в большом городе, что нет

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Чтобы было, чем занять досуг

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

Мы — гарант сохранения мира

Юрий Московский
Юрий Московский

Важно хорошо освоить русский

Все мнения
О проекте