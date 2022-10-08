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«Гранд сервис экспресс» бесплатно доставит пассажиров рейсов в Крым до пунктов отправления

Евгений Жуков
Общество
«Гранд сервис экспресс» бесплатно доставит пассажиров рейсов в Крым до пунктов отправления
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Компания «Гранд сервис экспресс» бесплатно доставит пассажиров, задержанных из-за взрыва на Крымском мосту поездов до пунктов отправления. Об этом в субботу, 8 октября, сообщил гендиректор перевозчика Александр Ганов.

— Мы предоставим пассажирам возможность вернуться в пункт отправления за наш счет, бесплатно, — сказал он.

Руководитель компании подчеркнул, что поезда, следовавшие на полуостров, были перенаправлены в Анапу после инцидента на Крымском мосту.

Пассажиров временно разместят в санаториях и гостиницах. Они будут доставлены до пункта назначения после восстановления движения, передает слова Ганова Telegram-канал перевозчика.

Утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, который привел к возгоранию цистерн с топливом железнодорожного состава, частичному разрушению дорожного полотна и прекращению движения всех видов транспорта.

«Вечерняя Москва» собрала информацию о принимаемых мерах со стороны властей по устранению последствий инцидента.

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