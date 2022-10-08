Украинские войска обстреляли город Шебекино в Белгородской области

Фото: Telegram / Настоящий Гладков

ВСУ обстреляли город Шебекино Белгородской области, расположенный на границе с Харьковской областью. Об этом в субботу, 8 октября, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

— Есть повреждение линии электропередачи. Проговорил с жителями близлежащих домов. Попросил их на время выехать и вернуться, когда будут устранены последствия, — сказал политик.

На месте происшествия в настоящее время работают администрация города, МЧС, полиция и другие оперативные службы, написал Гладков в Telegram-канале.

3 октября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщили, что формирования ВСУ нанесли удары по центральному, Ворошиловскому району Донецка из американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

Кроме того, добавили в представительстве, ВСУ выпустили еще две ракеты в направлении центра Донецка. Одну из них сбила система ПВО, вторая упала в районе ТЦ Green Plaza.