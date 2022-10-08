Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Украинские войска обстреляли город Шебекино в Белгородской области

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Происшествия
Украинские войска обстреляли город Шебекино в Белгородской области
Фото: Telegram / Настоящий Гладков

ВСУ обстреляли город Шебекино Белгородской области, расположенный на границе с Харьковской областью. Об этом в субботу, 8 октября, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

— Есть повреждение линии электропередачи. Проговорил с жителями близлежащих домов. Попросил их на время выехать и вернуться, когда будут устранены последствия, — сказал политик.

На месте происшествия в настоящее время работают администрация города, МЧС, полиция и другие оперативные службы, написал Гладков в Telegram-канале.

3 октября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщили, что формирования ВСУ нанесли удары по центральному, Ворошиловскому району Донецка из американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

Кроме того, добавили в представительстве, ВСУ выпустили еще две ракеты в направлении центра Донецка. Одну из них сбила система ПВО, вторая упала в районе ТЦ Green Plaza.

Взрывы Белгородская область
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Максим Чирков
Максим Чирков

«Мыльный пузырь» США скоро лопнет

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Преподобный Сергий и Русь его времени

Иван Кудря
Иван Кудря

Первые локальные успехи сделаны

Александр Бердников
Александр Бердников

Объясним, что приемлемо в большом городе, что нет

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Чтобы было, чем занять досуг

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

Мы — гарант сохранения мира

Юрий Московский
Юрий Московский

Важно хорошо освоить русский

Все мнения
О проекте