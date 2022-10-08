Украинские войска обстреляли город Шебекино в Белгородской области

Сюжет:Ситуация в Донбассе
ВСУ обстреляли город Шебекино Белгородской области, расположенный на границе с Харьковской областью. Об этом в субботу, 8 октября, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
— Есть повреждение линии электропередачи. Проговорил с жителями близлежащих домов. Попросил их на время выехать и вернуться, когда будут устранены последствия, — сказал политик.
На месте происшествия в настоящее время работают администрация города, МЧС, полиция и другие оперативные службы, написал Гладков в Telegram-канале.
3 октября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщили, что формирования ВСУ нанесли удары по центральному, Ворошиловскому району Донецка из американской реактивной системы залпового огня HIMARS.
Кроме того, добавили в представительстве, ВСУ выпустили еще две ракеты в направлении центра Донецка. Одну из них сбила система ПВО, вторая упала в районе ТЦ Green Plaza.