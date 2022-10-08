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Приметы и советы

Украинские диверсанты планировали взорвать детские сады в ЛНР

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Происшествия
Украинские диверсанты планировали взорвать детские сады в ЛНР
Фото: glava-lnr.info

В Луганской народной республике предотвратили попытку диверсантов ВСУ взорвать детские сады. Об этом в субботу, 8 октября, сообщили в пресс-службе министерства госбезопасности ЛНР.

— Мы должны были заминировать мост и пару объектов, которые указаны были. Как я понял потом, это были детские садики, — признался один из задержанных диверсантов.

Уточняется, что сейчас в республике проводятся необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к подготовке терактов, говорится в сообщении.

До этого стало известно, что бывший генеральный директор Запорожской атомной электростанции Игорь Мурашов работал на украинские спецслужбы и передавал им информацию о состоянии АЭС.

Предполагается, что гендиректор Запорожской АЭС мог также помогать украинским боевикам в разработке планов диверсий. Мурашова выдворили на подконтрольную Киеву территорию.

Украина ЛНР Детские сады
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