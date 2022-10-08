Экипировку и помощь мобилизованные получают прямо в пунктах мобилизации в Москве

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Экипировку и необходимую помощь мобилизованные получают прямо в столичных пунктах мобилизации.

— Это могут быть вопросы, связанные с подвозом вещей, довозом каких-то документов, если требуется срочная отправка, — рассказал заместитель главы управы Бутырского района Иван Собкалов.

Как уточняется, мобилизованные граждане получают полное обмундирование у себя в части. В пунктах же им выдаются спецодежда, аптечка, спальные мешки, косметичка и термобелье.

Со всеми возникающими вопросами гражданам помогают разобраться профильные специалисты. По мнению заместителя председателя всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Евгения Ляпина, слаженная работа в рамках частичной мобилизации зависит от взаимодействия властей региона и военкомов.

Налаженные контакты между военкомами и руководителями регионов позволяют оперативно устранить недостатки, а также налаживать взаимодействие и оказание помощи, передает слова Ляпина агентство городских новостей «Москва».

В связи с проведением в России частичной мобилизации в Москве приняли меры по поддержке мобилизованных горожан, их семей, а также добровольцев. Так, в столице заработали горячие линии по вопросам, связанным с повестками: 122 и +7 (495) 777-77-77. В городских военкоматах создали специальные группы для рассмотрения жалоб граждан по вопросам призыва.

Кроме того, Минцифры запустило чат-бот «Помощник Объясняем.рф», в который добавлен раздел о частичной мобилизации. Чат-бот работает в Telegram, Viber и соцсети «ВКонтакте».