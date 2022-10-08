Песков: Обращение Путина к россиянам в ближайшие дни не планируется

Фото: Администрация президента РФ

В ближайшие дни президент России Владимир Путин не планирует обращаться к населению. Об этом в субботу, 8 октября, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

— Нет, — цитирует Пескова РИА Новости.

Утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, который привел к возгоранию цистерн с топливом железнодорожного состава, частичному разрушению дорожного полотна и прекращению движения всех видов транспорта.

«Вечерняя Москва» собрала информацию о принимаемых мерах со стороны властей по устранению последствий инцидента.

Крымский политолог Владимир Джаралла в беседе с «Вечерней Москвой» пояснил, что специалисты уже активно работают над восстановлением Крымского моста. Кроме того, рассматриваются разные варианты его работы на период ремонта.

По мнению эксперта, в данный момент специалисты склоняются к тому, что железнодорожное сообщение вполне реально восстановить довольно быстро, поэтому можно будет организовать не просто железнодорожные поставки, но и перебрасывать автомобили путем погрузки на берегу в вагоны.