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Приметы и советы

В Крыму продлили высокий уровень террористической опасности до 23 октября

Евгений Белоусов
Общество
В Крыму продлили высокий уровень террористической опасности до 23 октября
Фото: Unsplash

Действие высокого («желтого») уровня террористической опасности продлили в некоторых районах Крыма до 23 октября. Об этом в субботу, 8 октября, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

— С 20:00 8 октября 2022 года до 20:00 23 октября 2022 года высокий («желтый») уровень террористической опасности будет действовать на территории городских округов Армянск, Джанкой, Красноперекопск и Джанкойского и Красноперекопского районов, — сказал он.

Кроме того, «желтый» уровень опасности будет действовать и на объектах министерств республики. Сейчас власти принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности жителей и гостей республики, написал Аксенов в Telegram-канале.

До этого сообщалось, что в Темрюкском районе Краснодарского края введен «желтый» уровень террористической опасности.

Утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, который привел к возгоранию цистерн с топливом железнодорожного состава, частичному разрушению дорожного полотна и прекращению движения всех видов транспорта.

«Вечерняя Москва» собрала информацию о принимаемых мерах со стороны властей по устранению последствий инцидента.

Специалист по дорожному строительству Илья Иванов в беседе с «ВМ» рассказал, что с учетом специфических особенностей Крымского моста его полное восстановление может занять около двух месяцев.

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