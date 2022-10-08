Хуснуллин сообщил о восстановлении железнодорожного движения по Крымскому мосту

Фото: Пресс-служба Совфеда

Железнодорожное движение по Крымскому мосту полностью восстановлено. Об этом в субботу, 8 октября, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

— Мы думаем, что все напряжение по автомобильным легковым машинам снимем, единственное, я прошу жителей уменьшить количество переездов по мосту, — сказал он.

По словам Хуснуллина, правительство может поставить дополнительные поезда для перевозки пассажиров, если будет подобная необходимость, передает ТАСС.

До этого вице-премьер сообщил, что движение автомобилей по Крымскому мосту будет запущено по двум полосам уже к утру 9 октября.

Утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, который привел к возгоранию цистерн с топливом железнодорожного состава, частичному разрушению дорожного полотна и прекращению движения всех видов транспорта.

«Вечерняя Москва» собрала информацию о принимаемых мерах со стороны властей по устранению последствий инцидента.

Политолог Владимир Джаралла в беседе с «ВМ» пояснил, что специалисты уже активно работают над восстановлением Крымского моста. Кроме того, рассматриваются разные варианты его работы на период ремонта.