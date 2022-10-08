Хуснуллин поручил немедленно начать демонтаж обрушившегося участка Крымского моста

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Вице-премьер России Марат Хуснуллин поручил безотлагательно начать демонтаж обрушившегося участка Крымского моста. Об этом в субботу, 8 октября, сообщили в пресс-службе кабмина.

— Хуснуллин отметил, что первостепенной является задача по восстановлению барьерных ограждений, а также поручил безотлагательно начать демонтаж обрушившегося участка, — говорится в сообщении.

До этого вице-премьер сообщил, что движение автомобилей по Крымскому мосту будет запущено по двум полосам уже к утру 9 октября. Он также заявил, что железнодорожное движение по Крымскому мосту полностью восстановлено.

Утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, который привел к возгоранию цистерн с топливом железнодорожного состава, частичному разрушению дорожного полотна и прекращению движения всех видов транспорта.

«Вечерняя Москва» собрала информацию о принимаемых мерах со стороны властей по устранению последствий инцидента.

Политолог Владимир Джаралла в беседе с «ВМ» пояснил, что специалисты уже активно работают над восстановлением Крымского моста. Кроме того, рассматриваются разные варианты его работы на период ремонта.