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Приметы и советы

Народный календарь. Как разбогатеть 12 октября

Василий Плиткин
Общество
Народный календарь. Как разбогатеть 12 октября
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Православная церковь 12 октября почитает память преподобного Кириака Отшельника и преподобного Феофана Милостивого.

Считается, что в этот день лучше воздержаться от лишней траты денег. Необходимо трезво оценивать свои запасы, поэтому нельзя тратить их впустую.

Если сможете воздержаться от лишних затрат, то преподобный Феофан принесет вам еще больше денег, чем вы могли себе представить.

Помимо этого, необходимо постараться помогать всем, кому это нужно. Подайте милостыню, угостите человека без дома хлебом или помогите друзьям, которые в этом нуждаются.

Приметы погоды:

Если небо звездное, то осень сухой будет, а следующий год — урожайным.

Если поздно вечером или ночью появился туман, заморозков не будет.

Появление в лесу поздних грибов — к затяжной осени.

Гром в этот день — к бесснежной зиме, восточный ветер — к холодной.

Подробнее об этом в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Как разбогатеть 12 октября

Именины отмечают: Иван.

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