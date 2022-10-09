Около 20 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы

Фото: Пресс-служба Совфеда

В аэропортах Москвы задержали и отменили 19 рейсов. Об этом следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания» за субботу, 8 октября.

Так, в аэропорте Внуково задержали три рейса. В Домодедове семь рейсов отменили и пять задержали. При этом в Шереметьеве один рейс задержан и три отменено, отмечается в сервисе.

До этого сообщалось, что лоукостер «Победа» с 28 октября запустит ежедневные рейсы из Москвы в Самару. Самолеты будут отправляться из аэропорта Внуково. Также с 28 октября «Победа» запустит ежедневные рейсы в Минск.

Кроме того, лоукостер с ноября 2022 года приступит к выполнению полетов из аэропорта Шереметьево. Так, в предстоящем зимнем сезоне рейсы будут осуществляться через терминал В. При этом в начале продаж авиакомпания предложит более 20 тысяч билетов по минимальным тарифам.

7 октября стало известно, что режим ограничения полетов в 11 аэропортов на юге и в центральной части России продлили до 16 октября. Авиакомпаниям посоветовали перевозить пассажиров по альтернативным маршрутам через аэропорты в Сочи, Волгограде, Минеральных Водах, Ставрополе и Москве.