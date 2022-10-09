Премьер Эстонии заявила, что Европе становится все сложнее вводить новые санкции

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Европе становится все сложнее вводить новые санкции в отношении России. Об этом в субботу, 8 октября, сообщила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

— Все сложнее становится и вводить санкции. Осталось не так много областей, на которые мы можем их наложить. Это создает проблему, — заявила Каллас в интервью The Daily Telegraph.

Кроме того, добавила она, странам ЕС также становится труднее «сохранять единство» в отношении антироссийских санкций. Основными причинами эстонский премьер назвала «усталость от войны» и внутриполитические проблемы, передает ТАСС.

Еврокомиссия сообщила об утверждении странами Европейского союза восьмого пакета санкций в отношении России. Однако европейцы не смогли назвать потолок цен на нефть, поскольку западные политики просто не могут его определить. Такое мнение «Вечерней Москве» высказал финансовый аналитик Михаил Беляев.

5 сентября страны ОПЕК+ одобрили снижение объемов добычи нефти в октябре на 100 тысяч баррелей в сутки. Так, страны альянса договорились вернуться к уровням добычи августа. Сенатор Алексей Пушков заявил, что решение России и стран ОПЕК+, связанное с сокращением добычи нефти, станет контрударом по планам Запада ввести потолок цен на энергоресурсы, которые приобретаются у Москвы.