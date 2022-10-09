«Беспорядок накапливается годами»: названы самые неряшливые знаки зодиака

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Рождение под определенным знаком зодиака наделяет человека различными чертами характера. Одни представители зодиакального круга способны создать уют вокруг себя повсюду, другие же неспособные разобраться даже с собственным домом. О том, какие знаки зодиака являются самыми неряшливыми, «Вечерней Москве» рассказала биоэнерготерапевт Мирелла Гасанова.

Рак

Раки могут устроить у себя дома свалку и нередко ходят в старых изношенных вещах, но это в основном потому, что они очень подвержены ностальгии. Им трудно расстаться с вещами, которые связаны с воспоминаниями. Это может быть что угодно — от полароида до платья, в котором они ходили на свидание. Из-за их склонности хранить воспоминания рядом в материальном выражении со временем образуется бардак.

Овен

Овны слишком заняты, чтобы основательно заботиться о наведении порядка. Эти активные представители огненного знака всегда предпочитают более увлекательное времяпровождение монотонной уборке. Пока их нет дома, иногда несколько дней или недель, пыль продолжает накапливаться, корзина для мусора становится все более «ароматной», а необъяснимое пятно на полу в кухне начинает обрастать плесенью. Дело не в том, что они не любят убираться, просто они пускают это на самотек. Но как только они понимают, что в их доме уже невыносимый беспорядок, они берутся за работу.

Близнецы

Как и Овен, Близнецы — социальный знак, который всегда предпочитает держать в руках телефон вместо тряпки. Они всегда ищут приключений и веселья, а уборка, к сожалению, не очень-то увлекательное занятие. Конечно, они могут вынести мусор, но «генералить» предпочитают раз в несколько месяцев. Пока другие думают о домашних делах, Близнецы планируют очередные веселые выходные, и вряд ли в этом списке дел будет мытье посуды.

Водолей

Попросите Водолея помыть посуду, и вполне возможно, что вместо этого он погрузится в книгу или начнет смотреть длинный фильм, чтобы избежать этой задачи. У Водолея всегда есть дела поважнее, чем выяснять, куда делся пропавший носок или достигла ли стопка книг критической высоты. У представителей этого знака ум часто работает так быстро, что они буквально не успевают заметить посуду, скапливающуюся в раковине. Вместо этого они уединяются в углу и ведут дневник, планируют и обдумывают большие идеи.

Рыбы

Главные мечтатели зодиакального круга, и это может привести к некоторому беспорядку, особенно потому, что они совсем непрактичные люди. Им больше нравится погружаться в свои мысли, чем наводить порядок. Если упадет занавеска, она там и останется. Когда краска облупится, они наслаждаются новым аутентичным видом своего жилища. Поэтому их беспорядок не создается сразу, он растет медленно, годами. Если в вашей жизни есть Рыбы, будьте готовы к тому, что беспорядок возникнет довольно быстро.