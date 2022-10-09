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«Беларусь 1»: В Белоруссии возбудили уголовные дела из-за завышения цен на продукты

Георгий Соланович
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«Беларусь 1»: В Белоруссии возбудили уголовные дела из-за завышения цен на продукты
Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Первые уголовные дела возбудили в Белоруссии по фактам завышения цен на продукты. Об этом сообщил телеканал «Беларусь 1».

Отмечается, что президент страны Александр Лукашенко 6 октября поручил ввести запрет на повышение цен в республике. После этого Комитет государственного контроля выявил несколько случаев несоблюдения указаний.

Так, в одном из магазинов в Лиде на северо-западе Белоруссии цены на колбасу выросли в сравнении с ценником от 6 октября. Похожее уголовное дело было возбуждено в Могилевской области, передает ТАСС.

До этого вице-премьер Алексей Оверчук сообщил, что Россия предоставит Белоруссии кредит в размере 1,5 миллиарда долларов.

3 октября Лукашенко заявил, что в стране необходимо мобилизовать всехдля уборки картофеля, свеклы, зерна и кукурузы.

Белорусский лидер отметил, что к уборке необходимо привлекать учащихся, потому что так можно одновременно подтянуть свою физическую форму и порадовать родителей. Лукашенко добавил, что на урожае страна сможет заработать немало денег.

Цены Белоруссия Уголовные дела
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