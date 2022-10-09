WP: Норвегия «неприлично наживается» на украинском кризисе

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Западные эксперты обвинили Норвегию в «агрессивном» обогащении на украинском конфликте. Об этом сообщил обозреватель Эмили Раухала в материале для издания The Washington Post.

В статье отмечается, что по мере нарастания энергетического кризиса из-за ситуации на Украине роль Норвегии в топливной безопасности Европы увеличивается.

Доходы Осло от нефтяного сектора при этом растут. Так, в этом году страна от этой сферы экономики получит 109 миллиардов долларов, что на 82 миллиарда больше, чем в прошлом. Большая часть суммы пойдет в суверенный фонд национального благосостояния, в котором уже хранится свыше триллиона долларов.

Осло в свою очередь отвергаю все обвинения и утверждают, что цена на нефть высокая из-за дефицита ресурса на рынке, передает РИА Новости.

Проблемы в энергетике Евросоюза не решатся без участия России. Чтобы успешно решить этот вопрос, страны ЕС должны пойти на переговоры и пересмотреть санкционную политику в отношении РФ. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал аналитик, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов.