Фото: МИД РФ

Переговоры о мире между Россией и Украиной начались еще в конце февраля по просьбе Киева, однако вскоре республика отказалась от диалога по указке западных кураторов, которым «мир не нужен». Об этом сообщил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

— (Киев — прим. «ВМ») был готов зафиксировать постоянный нейтралитет, безъядерный и внеблоковый статус, демилитаризацию и денацификацию Украины в обмен на гарантии безопасности. Когда проект договора стал приобретать приемлемые очертания, Киев прервал переговорный процесс. Явно по указке западных кураторов, которым мир не нужен, — заявил Полищук.

Он также назвал «абсолютно неконструктивной» позицию президента Украины Владимира Зеленского, который запретил вести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам дипломата, решение Зеленского не отвечает интересам страны, которой он руководит. Кроме того, подчеркнул Полищук, откладывание переговоров играет на руку Москве, а не Киеву, передает ТАСС.

До этого колумнист газеты Milliyet Озай Шендир заявил, что Турция собирается организовать переговоры России и Запада по Украине. По его словам, первые комментарии к плану со стороны влиятельных фигур в США уже были получены, и они очень позитивны. Основным вопросом сейчас, утверждает колумнист, является поиск подходящего российского собеседника для подобного диалога.