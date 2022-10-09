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Приметы и советы

Пентагон не стал комментировать взрыв на Крымском мосту

Георгий Соланович
В мире
Пентагон не стал комментировать взрыв на Крымском мосту
Фото: СК РФ

Министерство обороны США уведомлено о взрыве на Крымском мосту, однако от комментариев пока отказывается. Об этом сообщил официальный представитель Пентагона подполковник Гаррон Гэрн.

— Мы видели сообщения о взрыве на мосту, но на данный момент нам нечего добавить относительно этой ситуации, — заявил Гэрн в субботу.

Госдеп и Белый дом также пока не ответили на запрос ТАСС прокомментировать инцидент.

8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, что привело к возгоранию цистерн с топливом находившегося поблизости железнодорожного состава. В результате происшествия случилось частичное разрушение дорожного полотна, движение на мосту было закрыто для всех видов транспорта.

Сотрудники СК установили личность водителя взорвавшегося на Крымском мосту грузовика. Специалисты в данный момент изучают маршрут передвижения авто и всю соответствующую документацию по этому делу.

Крымский политолог Владимир Джаралла в беседе с «Вечерней Москвой» пояснил, что специалисты уже активно работают над восстановлениемКрымского моста. «Вечерка» собрала информацию о принимаемых мерах со стороны властей по устранению последствий инцидента.

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