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В США заявили, что скоро не смогут поставлять боеприпасы для HIMARS на Украину

Георгий Соланович

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В США заявили, что скоро не смогут поставлять боеприпасы для HIMARS на Украину
Фото: DVIDSHUB / CC BY 2.0

Соединенные Штаты скоро не смогут поставлять Украине определенные виды боеприпасов, в том числе снаряды для реактивных систем залпового огня HIMARS. Об этом сообщил отставной полковник корпуса морской пехоты ВМС США, старший советник Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиан.

— Если США отправят треть этого запаса Украине, как это было в случае с Javelin и Stinger, то Киев получит от 8 до 10 тысяч ракет. Этого запаса, вероятно, хватило бы на несколько месяцев. Но когда запасы будут исчерпаны, замены им не найдется, — приводит слова Кансиана РИА Новости.

Капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин рассказал «Вечерней Москве», что зенитно-ракетные комплексы NASAMS, которые США пообещали Украине, — более серьезные установки, чем те, что у нее уже имеются. Такие комплексы могут быть опасны для стратегической авиации ВС РФ.

По мнению эксперта, ЗРК NASAMS могут стрелять на довольно большие высоты и расстояния. По его словам, Украине пообещали поставить такие комплексы в течение двух месяцев, однако в небольших количествах. Для борьбы с ними придется задействовать противоракетную оборону, пояснил Дандыкин.

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