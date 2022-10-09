«Подходим к точке невозврата»: Павел Глоба назвал самое опасное время для человечества

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«Коридор затмений», который начнется 25 октября солнечным затмением и завершится 8 ноября лунным, окажется самым опасным периодом для всех жителей планеты. Об этом предупредил астролог Павел Глоба.

— Мы подходим к точке невозврата, — заявил эксперт.

Он уточнил, что это связано с влиянием планеты Плутон, которая является символом в том числе смерти и ядерных катастроф, а также ретроградности Марса, символизирующего конфликты и агрессию.

— Грядет передел мира, и это коснется всех! Череда преобразований. Две недели проверки как «небесный экзамен»: начинают работать законы кармы, приходит расплата, — написал астролог в своем Telegram-канале, отметив, что указанный период окажется серьезным испытанием для многих людей.

4 октября в Сети было опубликовано новое предсказание Ванги, касающееся России. «Вечерняя Москва» узнала, что предсказывала болгарская прорицательница и что на этот счет говорят современные провидцы.

Так, по словам Сергея Косторного, называющего себя кумом Ванги, она предсказывала завершение боевых действий в Донбассе в этом году, а также то, что уже с октября «все будет по-другому».