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Киевские власти стянули к линии фронта в Запорожской области огромное число наемников. Об этом в воскресенье, 9 октября, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

— Киевский режим скопил на линии боевого соприкосновения немыслимое число наемников, — рассказал он.

По данным представителя областной администрации, среди наемников — представители более 30 разных стран.

Рогов отметил, что наемников и выходцев из западной Украины сосредотачивают на линии фронта с целью устроить террор местному населению, связывавшему свое будущее с Россией, передает РИА Новости.

До этого Рогов сообщил, что союзные силы обстреляли казарму 55-й артиллерийской бригады ВСУ. Он отметил, что потери противника уточняются.

В последние недели российские официальные лица несколько раз сообщали о перегруппировке войск и оставлении ранее освобожденных территорий Украины. Речь шла о Харьковском (10 сентября), Донецком (1 октября) и Херсонском направлениях (5 октября).

На этом фоне многих россиян начал волновать вопрос: почему мы отступаем? «Вечерняя Москва» адресовала его военным экспертам. Ответ на вопрос предоставили директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин и военный эксперт Виктор Литовкин.