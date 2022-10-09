Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

В Запорожской области сообщили о сосредоточении Киевом наемников на линии фронта

Анастасия Колоскова
В мире
В Запорожской области сообщили о сосредоточении Киевом наемников на линии фронта
Фото: president.gov.ua

Киевские власти стянули к линии фронта в Запорожской области огромное число наемников. Об этом в воскресенье, 9 октября, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

— Киевский режим скопил на линии боевого соприкосновения немыслимое число наемников, — рассказал он.

По данным представителя областной администрации, среди наемников — представители более 30 разных стран.

Рогов отметил, что наемников и выходцев из западной Украины сосредотачивают на линии фронта с целью устроить террор местному населению, связывавшему свое будущее с Россией, передает РИА Новости.

До этого Рогов сообщил, что союзные силы обстреляли казарму 55-й артиллерийской бригады ВСУ. Он отметил, что потери противника уточняются.

В последние недели российские официальные лица несколько раз сообщали о перегруппировке войск и оставлении ранее освобожденных территорий Украины. Речь шла о Харьковском (10 сентября), Донецком (1 октября) и Херсонском направлениях (5 октября).

На этом фоне многих россиян начал волновать вопрос: почему мы отступаем? «Вечерняя Москва» адресовала его военным экспертам. Ответ на вопрос предоставили директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин и военный эксперт Виктор Литовкин.

Украина наемники Спецоперации
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Максим Чирков
Максим Чирков

«Мыльный пузырь» США скоро лопнет

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Преподобный Сергий и Русь его времени

Иван Кудря
Иван Кудря

Первые локальные успехи сделаны

Александр Бердников
Александр Бердников

Объясним, что приемлемо в большом городе, что нет

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Чтобы было, чем занять досуг

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

Мы — гарант сохранения мира

Юрий Московский
Юрий Московский

Важно хорошо освоить русский

Все мнения
О проекте