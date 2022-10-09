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В России выявили 18 819 новых случаев коронавируса за сутки

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России выявили 18 819 новых случаев коронавируса за сутки
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

За минувшие сутки в российских регионах выявили 18 819 новых случаев коронавируса. Об этом сообщили на портале «Cтопкоронавирус.рф» в воскресенье, 9 октября.

Кроме того, за 24 часа в стране зафиксировали 102 летальных исхода от COVID-19. При этом 1017 пациентов с диагностированным коронавирусом были госпитализированы.

В России выявили 18 819 новых случаев коронавируса за сутки Фото: Telegram / Стопкоронавирус.рф

После прохождения лечения от COVID-19 под присмотром специалистов за сутки полностью выздоровели 28 793 человека, отмечается в Telegram-канале «Cтопкоронавирус.рф».

До этого сообщалось, что Росстат принял решение прекратить публикацию оперативных данных о смертности от коронавируса в связи со снижением количества смертей среди зараженных COVID-19.

В Росстате пояснили, что с начала 2022 года смертность от COVID-19 значительно сокращалась на протяжении всего лета. Так, например, в августе смертность от вируса снизилась более чем на 90 процентов.

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