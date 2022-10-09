Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

NYT: Взрыв на Крымском мосту организовали украинские спецслужбы

Анастасия Колоскова
Общество
NYT: Взрыв на Крымском мосту организовали украинские спецслужбы
Фото: shutterstock

Ответственность за взрыв на Крымском мосту лежит на спецслужбах Украины. Об этом в воскресенье, 9 октября, сообщает New York Times со ссылкой на анонимного высокопоставленного украинского чиновника.

По данным собеседника издания, бомба была заложена в грузовик, который проезжал по мосту одновременно с поездом, сообщает RT. При этом не уточняется, было ли водителю автомобиля известно о взрывчатке.

8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, из-за чего загорелись топливные цистерны находившегося поблизости железнодорожного состава. В результате инцидента произошло частичное разрушение дорожного полотна, движение на мосту было закрыто для всех видов транспорта.

СК установил личность водителя взорвавшегося на Крымском мосту грузовика. Согласно предварительным данным, в результате инцидента погибли три человека.

Крымский политолог Владимир Джаралла в беседе с «Вечерней Москвой» пояснил, что специалисты уже активно работают над восстановлением Крымского моста. При этом даже если какое-то время мост не сможет функционировать, запасов на полуострове на ближайшее время хватит, считает он.

Украина Крым Мосты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Максим Чирков
Максим Чирков

«Мыльный пузырь» США скоро лопнет

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Преподобный Сергий и Русь его времени

Иван Кудря
Иван Кудря

Первые локальные успехи сделаны

Александр Бердников
Александр Бердников

Объясним, что приемлемо в большом городе, что нет

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Чтобы было, чем занять досуг

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

Мы — гарант сохранения мира

Юрий Московский
Юрий Московский

Важно хорошо освоить русский

Все мнения
О проекте