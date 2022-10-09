NYT: Взрыв на Крымском мосту организовали украинские спецслужбы

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Ответственность за взрыв на Крымском мосту лежит на спецслужбах Украины. Об этом в воскресенье, 9 октября, сообщает New York Times со ссылкой на анонимного высокопоставленного украинского чиновника.

По данным собеседника издания, бомба была заложена в грузовик, который проезжал по мосту одновременно с поездом, сообщает RT. При этом не уточняется, было ли водителю автомобиля известно о взрывчатке.

8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, из-за чего загорелись топливные цистерны находившегося поблизости железнодорожного состава. В результате инцидента произошло частичное разрушение дорожного полотна, движение на мосту было закрыто для всех видов транспорта.

СК установил личность водителя взорвавшегося на Крымском мосту грузовика. Согласно предварительным данным, в результате инцидента погибли три человека.

Крымский политолог Владимир Джаралла в беседе с «Вечерней Москвой» пояснил, что специалисты уже активно работают над восстановлением Крымского моста. При этом даже если какое-то время мост не сможет функционировать, запасов на полуострове на ближайшее время хватит, считает он.