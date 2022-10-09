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Стремоусов: Наступление ВСУ на Херсонском направлении захлебнулось

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Стремоусов: Наступление ВСУ на Херсонском направлении захлебнулось
Фото: Минобороны РФ

Украинские военные, пытавшиеся предпринять контрнаступление в Херсонской области, уперлись в линию обороны и не имеют возможности двигаться дальше. Об этом в воскресенье, 9 октября, заявил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

— Все нормально, все нацисты уже остановились, уперлись в линию обороны, как мы и говорили. Там пока шансов у них нет никаких, — цитирует Стремоусова ТАСС.

До этого Стремоусов сообщил, что украинские войска расстреляли 16 мирных граждан в населенном пункте Великая Александровка под Херсоном. Он отметил, что село располагается в буферной зоне на севере области и недавно было взято под контроль ВСУ.

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что ситуация в районе Красного Лимана остается затруднительной, однако линия фронта стабилизируется.

По его словам, оборона выстраивается рядом с Кременной. Как уточнил Пушилин, противник буквально ежедневно делает попытки прорыва, однако можно сказать, что линия фронта в настоящее время стабилизируется.

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