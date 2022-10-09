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Киргизия отменила учения «Нерушимое братство» в рамках ОДКБ

Анастасия Колоскова
В мире
Киргизия отменила учения «Нерушимое братство» в рамках ОДКБ
Фото: Минобороны РФ

Киргизия не станет проводить командно-штабные учения миротворческих сил в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Нерушимое братство — 2022», которые были запланированы на территории республики на период с 10 по 14 октября. Об этом в воскресенье, 9 октября, сообщили в пресс-службе киргизского Минобороны.

— Учения «Нерушимое братство» в рамках ОДКБ отменены, — говорится в сообщении.

Учения по отработке обеспечения режима прекращения огня должны были пройти в городе Балыкчы Иссык-Кульской области.

Предполагалось, что на них будут приглашены наблюдатели от Узбекистана, Сирии, Сербии, Туркменистана и Монголии. По какой причине мероприятие было отменено, ведомство не уточнило, передает Интерфакс.

14 сентября между пограничниками Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка. Инцидент случился в населенном пункте Булак-Баши в Баткенском районе Баткенской области.

16 сентября президенты Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон на саммите ШОС пришли к договоренности об отводе военных от границы между двумя странами.

Доцент факультета мировой политики МГУ, доктор политических наук Алексей Фененко в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, как в дальнейшем может развиться конфликт между Киргизией и Таджикистаном. По его мнению, данное столкновение станет вызовом как для ШОС, так и для ОДКБ.

Безопасность Учения Киргизия
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