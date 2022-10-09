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Приметы и советы

Диетолог Соломатина объяснила, кому опасно есть сыр с плесенью

Анастасия Колоскова

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Еда
Общество
Диетолог Соломатина объяснила, кому опасно есть сыр с плесенью
Фото: depositphotos

Сыр с плесенью противопоказан детям, пациентам с аллергией и грибковыми заболеваниями, а также беременным женщинам. Об этом сообщила диетолог Елена Соломатина.

— С одной стороны, плесень считается благородной, она не оказывает какого-то вредного влияния на наш организм, но с другой — нужно помнить, что это грибок. Он похож на наш родной пенициллин, и в небольшом количестве такой сыр полезен, — отметила она.

По словам эксперта, от употребления этого вида сыра лучше воздержаться тем, кто страдает аллергией на плесень и дисбиозом, а также грибковыми заболеваниями, так как поведение организма в этом случае может быть непредсказуемым.

Диетолог порекомендовала есть сыр с плесенью как деликатес в сочетании с красным вином, при этом не превышая допустимой нормы — 50 граммов. Она уточнила, что в небольшом количестве плесень на сыре способна подавить вредные бактерии в организме.

Соломатина добавила, что сыр с плесенью богат кальцием, фосфором, а также витаминами группы А и D, передает Ura.ru.

До этого Соломатина рассказала «Вечерней Москве», злоупотребление какими продуктами может привести к проблемам со здоровьем из-за содержащегося в них скрытого сахара.

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