Диетолог Соломатина объяснила, кому опасно есть сыр с плесенью

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Сыр с плесенью противопоказан детям, пациентам с аллергией и грибковыми заболеваниями, а также беременным женщинам. Об этом сообщила диетолог Елена Соломатина.

— С одной стороны, плесень считается благородной, она не оказывает какого-то вредного влияния на наш организм, но с другой — нужно помнить, что это грибок. Он похож на наш родной пенициллин, и в небольшом количестве такой сыр полезен, — отметила она.

По словам эксперта, от употребления этого вида сыра лучше воздержаться тем, кто страдает аллергией на плесень и дисбиозом, а также грибковыми заболеваниями, так как поведение организма в этом случае может быть непредсказуемым.

Диетолог порекомендовала есть сыр с плесенью как деликатес в сочетании с красным вином, при этом не превышая допустимой нормы — 50 граммов. Она уточнила, что в небольшом количестве плесень на сыре способна подавить вредные бактерии в организме.

Соломатина добавила, что сыр с плесенью богат кальцием, фосфором, а также витаминами группы А и D, передает Ura.ru.

До этого Соломатина рассказала «Вечерней Москве», злоупотребление какими продуктами может привести к проблемам со здоровьем из-за содержащегося в них скрытого сахара.