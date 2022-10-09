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Трамп назвал виновного в начале конфликта на Украине

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Трамп назвал виновного в начале конфликта на Украине
Фото: Whitehouse

Администрация президента США Джо Байдена своей риторикой спровоцировала начало спецоперации России на Украине. Об этом заявил экс-президент США Дональд Трамп в воскресенье, 9 октября.

— Наша страна и наше так называемое руководство издевались над Путиным, — сказал политик.

Он добавил, что конфликта между странами не случилось бы, если бы он оставался на посту главы государства. Во времена своего президентства ему удавалось поддерживать хорошие отношения и с российским, и с украинским лидерами, передает слова Трампа РИА Новости.

До этого Трамп призвал немедленно приступить к переговорам с целью завершения конфликта на Украине во избежание третьей мировой войны.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что над миром впервые со времен холодной войны и Карибского кризиса нависла угроза ядерной войны. Вину за ядерную эскалацию он возложил на Россию.

Политолог Андрей Кортунов, комментируя слова Байдена об угрозе «ядерного армагеддона» в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы», сообщил, что сценарий, при котором Россия нанесет превентивный ядерный удар по территории Украины, после чего США применят в ответ ядерное оружие в отношении РФ, маловероятен.

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