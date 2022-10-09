Британцев поразили опубликованные Daily Mail фотографии Путина

Фото: Администрация президента РФ

Читатели газеты Daily Mail восхитились снимками президента России Владимира Путина, опубликованными изданием в честь его юбилея.

— Красивый, с шикарным торсом. А годы его не берут, — написал один из пользователей.

Комментаторы в целом отметили отличную физическую форму главы государства. Один из читателей назвал Путина «настоящим лидером, которым можно гордиться», и противопоставил его «двуличным слабакам, выдающим себя за лидеров на Западе».

Еще один пользователь пошутил, что аналогичные фото желал бы сделать президент США Джо Байден, однако, вероятно, «упал бы с лошади».

Британцы также отметили заслуги Путина по выводу России из кризиса и охарактеризовали его как последовательного политика, передает РИА Новости.

Владимиру Путину 7 октября исполнилось 70 лет. На протяжении последних десятилетий в новостной повестке в основном отражаются его трудовые будни и решения.

Однако, как и любой человек, он обладает своими привычками, вкусами и хобби. К юбилею президента России «Вечерняя Москва» рассказывает о пяти интересных фактах из его жизни.

Так, например, о своих кулинарных предпочтениях Путин рассказывает редко. Возглавив страну, он попросил кремлевских поваров готовить обычную еду, без особых изысков: «Ничего такого не нужно».