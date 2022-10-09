На мобилизационные пункты в Москве продолжают прибывать добровольцы

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Москвичи продолжают прибывать во временные мобилизационные пункты.

— Прибыл добровольцем в сборный пункт. Посчитал своим долгом прийти, потому что чувствую внутреннюю необходимость с учетом крайнего теракта, когда был взорван мост. Надо постараться всеми силами пресечь это, — сказал один из горожан, пришедших в пункт.

Среди мобилизованных жителей столицы отмечается высокий дух патриотизма.

— Патриотизм для меня — это родина. Я всегда и везде повторяю одни слова — одна страна, одна столица, святая мать — красавица Москва. Вот за нее и иду, — сказал еще один житель.

Профильные специалисты во временных пунктах отмечают, что мобилизованные и добровольцы будут обеспечены всем необходимым снаряжением — от аптечек до спецодежды, сообщает агентство городских новостей «Москва».

На фоне проведения в стране частичной мобилизации в столице приняли меры по поддержке мобилизованных москвичей, их семей, а также добровольцев.

Так, в Москве заработали горячие линии по вопросам, связанным с повестками: 122 и +7 (495) 777-77-77. В городских военкоматах были созданы специальные группы для рассмотрения жалоб по вопросам призыва.

Кроме того, Минцифры запустило чат-бот «Помощник Объясняем.рф», в который добавлен раздел о частичной мобилизации. Чат-бот работает в Telegram, Viber и соцсети «ВКонтакте».