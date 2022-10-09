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Приметы и советы

Путин проведет оперативное совещание с Совбезом 10 октября

Лейла Алиева
Общество
Путин проведет оперативное совещание с Совбезом 10 октября
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности в понедельник. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в воскресенье, 9 октября.

— Завтра запланировано у президента совещание с постоянными членами Совбеза, — отметил Песков.

Совещание с Совбезом российский лидер проводит почти каждую неделю, пишет ТАСС.

До этого Путин во время телефонного разговора с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что РФ выносит вопрос о диверсиях на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» на срочное обсуждение Совбеза ООН.

На фоне падения давления на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2» и без того высокие цены на газ в Европе выросли еще на 11 процентов. Регион фактически лишен крупнейшей топливной магистрали и стоит на пороге энергетического кризиса. Откуда Европа будет получать газ в нынешних условиях — в материале «Вечерней Москвы».

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