Путин проведет оперативное совещание с Совбезом 10 октября

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности в понедельник. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в воскресенье, 9 октября.

— Завтра запланировано у президента совещание с постоянными членами Совбеза, — отметил Песков.

Совещание с Совбезом российский лидер проводит почти каждую неделю, пишет ТАСС.

До этого Путин во время телефонного разговора с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что РФ выносит вопрос о диверсиях на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» на срочное обсуждение Совбеза ООН.

На фоне падения давления на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2» и без того высокие цены на газ в Европе выросли еще на 11 процентов. Регион фактически лишен крупнейшей топливной магистрали и стоит на пороге энергетического кризиса. Откуда Европа будет получать газ в нынешних условиях — в материале «Вечерней Москвы».