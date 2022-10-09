Российские военные уничтожили в ДНР две американские РЛС

Фото: Минобороны РФ

Две американские радиолокационные станции (РЛС) контрбатарейной борьбы в Донецкой народной республике (ДНР) уничтожены ударами российских войск. Об этом в воскресенье, 9 октября, сообщили в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.

Как уточняется, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии были поражены пункты управления 14-й механизированной, 81-й аэромобильной бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) и 9-го полка украинской национальной гвардии в районах населенных пунктов Редкодуб Харьковской области, Дробышево ДНР и Зализничное Запорожской области, передает Telegram-канал Минобороны РФ.

Кроме того, стало известно об уничтожении четырех складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Новоалександровка Херсонской области, Вольное Поле ДНР.

До этого член главного совета администрации Запорожского региона Владимир Рогов рассказал, что Союзные силы обстреляли казарму 55-й артиллерийской бригады ВСУ. Количество погибших украинских военных неизвестно.