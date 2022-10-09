В Германии подсчитали, как долго страна продержится в случае войны

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В связи с поставками вооружения на Украину у Германии почти не осталось собственных запасов, поэтому если произойдет гипотетическая война, то их хватит максимум на два дня. Об этом пишет Business Insider в воскресенье, 9 октября.

— У Германии осталось боеприпасов только на один или два дня войны. Это подтверждают представители оружейной промышленности, эксперты и политики в бундестаге, — отмечается в материале.

В стране приходится экономить патроны, поэтому урезаются тренировки солдат и отменяются учения. Количество вооружения на складах не соответствует регламенту НАТО, однако для пополнения запасов не хватает оборонного бюджета.

При этом Германия продолжает оказывать военную поддержку Украине.

Недавно глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал непонятным отказ Германии в поставках оружия. По его словам, поставляемые немецкие вооружения полезны, но это не то, что нужно Украине в бою.

Немецкая газета Die Welt сообщила, что заявление канцлера Германии Олафа Шольца об отказе в поставке некоторых видов техники для Украины вывело из себя США.