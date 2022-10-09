Британский миллиардер решил не отапливать дом зимой назло президенту РФ

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Британский миллиардер Джон Кодвелл не будет отапливать этой зимой свой особняк, чтобы президент России Владимир Путин получил «меньше долларов». Об этом в воскресенье, 9 октября, сообщило издание Mirror.

— Я знаю, что у нас топливный кризис и все беспокоятся о том, что мы должны использовать меньше энергоносителей, и я собираюсь на практике осуществлять то, что проповедую, — заявил миллиардер.

Он также добавил, что планирует отапливать только одну комнату, где будет жить, а другие «98 процентов дома останутся холодными». По мнению Кодвелла, энергетическая сфера финансирует спецоперацию России на Украине.

До этого газета The Independent рассказала, что из-за непомерных коммунальных расходов в британских пабах и на других предприятиях общепита все чаще зажигают свечи вместо электрического освещения.

Кроме того, многие британские предприятия сообщили о прогнозируемом увеличении собственных затрат на электроэнергию более чем в пять раз, при этом некоторые из них уже были вынуждены закрыться.