Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Британский миллиардер решил не отапливать дом зимой назло президенту РФ

Евгений Жуков
В мире
Британский миллиардер решил не отапливать дом зимой назло президенту РФ
Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

Британский миллиардер Джон Кодвелл не будет отапливать этой зимой свой особняк, чтобы президент России Владимир Путин получил «меньше долларов». Об этом в воскресенье, 9 октября, сообщило издание Mirror.

— Я знаю, что у нас топливный кризис и все беспокоятся о том, что мы должны использовать меньше энергоносителей, и я собираюсь на практике осуществлять то, что проповедую, — заявил миллиардер.

Он также добавил, что планирует отапливать только одну комнату, где будет жить, а другие «98 процентов дома останутся холодными». По мнению Кодвелла, энергетическая сфера финансирует спецоперацию России на Украине.

До этого газета The Independent рассказала, что из-за непомерных коммунальных расходов в британских пабах и на других предприятиях общепита все чаще зажигают свечи вместо электрического освещения.

Кроме того, многие британские предприятия сообщили о прогнозируемом увеличении собственных затрат на электроэнергию более чем в пять раз, при этом некоторые из них уже были вынуждены закрыться.

Цены Газ Великобритания
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Максим Чирков
Максим Чирков

«Мыльный пузырь» США скоро лопнет

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Преподобный Сергий и Русь его времени

Иван Кудря
Иван Кудря

Первые локальные успехи сделаны

Александр Бердников
Александр Бердников

Объясним, что приемлемо в большом городе, что нет

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Чтобы было, чем занять досуг

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

Мы — гарант сохранения мира

Юрий Московский
Юрий Московский

Важно хорошо освоить русский

Все мнения
О проекте