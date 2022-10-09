«К вам возвращается зло»: что принесет с собой зеркальная дата 10.10.2022

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В зеркальные даты обычно в жизни людей происходят яркие события. В октябре это дата — 10.10.2022. «Вечерняя Москва» узнала у нумеролога Аллы Новокузнецкой, чего ожидать от этого дня жителям планеты.

По ее словам, эта дата является символом завершения тяжелых испытаний судьбы и началом новой жизни. В нумерологии десятка имеет два значения, рассказала Новокузнецкая:

— Итак, единица — это символ мужского начала и в то же время символ рождения новой жизни. А вот ноль как раз означает смерть. Дата 10.10. 2022 — период, когда наступает плата за проступки, грехи. Это время обратного бумеранга: к вам возвращается зло, причиненное окружающим. Чтобы избежать этого, нужно принести свои извинения тем, кого обидели.

В нынешнее время усиливается влияние созвездия Весов. А этот знак, по словам нумеролога, является символом стабильности, умиротворения и спокойствия.

— Так как десятка — это некий конец прошлых процессов, то Весы, в которых расположилось Солнце, предоставляют возможность обрести спокойствие, гармонию и блага за прошлые труды, — отметила нумеролог.

Зеркальные десятки помогают менять жизнь к лучшему, это хорошее время для начала запуска проектов или бизнеса, смены рода деятельности и обретения новых знаний, подчеркнула Новокузнецкая.

— Если в эту дату правильно загадать желание, то оно непременно исполнится, так как удвоенные десятки приближают период реализации замыслов, — заключила нумеролог.

В то же время могут воплотиться в жизнь как хорошие мысли, так и негативные, поэтому лучше всего настроиться на положительную волну и оставаться в хорошем настроении в зеркальную дату, чтобы не притянуть к себе неудачи, заключила собеседница «ВМ».