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Российские военные нанесли удар по скоплению украинской армии у Кременной в Донбассе

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Российские военные нанесли удар по скоплению украинской армии у Кременной в Донбассе
Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы Российской Федерации нанесли артиллерийский удар по скоплению украинской техники и личного состава в районе подконтрольной Луганской народной республике (ЛНР) Кременной в Донбассе. Об этом стало известно в воскресенье, 9 октября.

Как уточняется, город Кременная в ЛНР и его окрестности активно готовятся к обороне на фоне наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ).

— Сейчас мы нанесли удар по группе противника из РСЗО «Град», — рассказал РИА Новости российский разведчик.

В результате удара со стороны российских военных несколько машин ВСУ были повреждены, личный состав также понес потери убитыми и ранеными.

По словам собеседника РИА Новости, украинская армия пытается накапливать силы для удара по Кременной.

— Действуют малыми группами, прощупывают оборону. Мы ведем наблюдение и днем, и ночью, ожидая удара. Запрашиваем поддержку артиллерии, когда выявляем их скопления, — отметил разведчик.

До этого сообщалось, что в ЛНР предотвратили попытку диверсантов ВСУ взорвать детские сады. Сейчас в республике проводятся необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к подготовке терактов.

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