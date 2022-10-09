ФСБ зафиксировала более ста обстрелов за неделю в Брянской, Курской и Белгородской областях

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Свыше ста раз за неделю украинские военные обстреляли Брянскую, Курскую, Белгородскую области. Об этом сообщили в ФСБ России в воскресенье, 9 октября.

— За последнюю неделю зафиксировано более 100 обстрелов 32 населенных пунктов в Брянской, Курской и Белгородской областях с использованием реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии, минометов и беспилотных летательных аппаратов, — говорится в сообщении.

В результате обстрелов погиб один человек, пятеро получили ранения, среди них — ребенок. Также были разрушены две электроподстанции, 11 жилых домов и два административных здания, повреждены восемь пропускных пунктов через государственную границу.

Недавно в селе Щетиновка Белгородского района эвакуировали жителей в связи с постоянными обстрелами украинских войск. В результате обстрелов пострадал мирный житель, которому своевременно была оказана медицинская помощь.

Также все школы в Шебекинском и Валуйском округах Белгородской области в октябре продолжат работать в дистанционном формате обучения.