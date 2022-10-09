Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

ФСБ зафиксировала более ста обстрелов за неделю в Брянской, Курской и Белгородской областях

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Происшествия
ФСБ зафиксировала более ста обстрелов за неделю в Брянской, Курской и Белгородской областях
Фото: depositphotos

Свыше ста раз за неделю украинские военные обстреляли Брянскую, Курскую, Белгородскую области. Об этом сообщили в ФСБ России в воскресенье, 9 октября.

— За последнюю неделю зафиксировано более 100 обстрелов 32 населенных пунктов в Брянской, Курской и Белгородской областях с использованием реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии, минометов и беспилотных летательных аппаратов, — говорится в сообщении.

В результате обстрелов погиб один человек, пятеро получили ранения, среди них — ребенок. Также были разрушены две электроподстанции, 11 жилых домов и два административных здания, повреждены восемь пропускных пунктов через государственную границу.

Недавно в селе Щетиновка Белгородского района эвакуировали жителей в связи с постоянными обстрелами украинских войск. В результате обстрелов пострадал мирный житель, которому своевременно была оказана медицинская помощь.

Также все школы в Шебекинском и Валуйском округах Белгородской области в октябре продолжат работать в дистанционном формате обучения.

Украина ФСБ Армия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Максим Чирков
Максим Чирков

«Мыльный пузырь» США скоро лопнет

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Преподобный Сергий и Русь его времени

Иван Кудря
Иван Кудря

Первые локальные успехи сделаны

Александр Бердников
Александр Бердников

Объясним, что приемлемо в большом городе, что нет

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Чтобы было, чем занять досуг

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

Мы — гарант сохранения мира

Юрий Московский
Юрий Московский

Важно хорошо освоить русский

Все мнения
О проекте