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Приметы и советы

Офицер США рассказал, когда Запад перестанет снабжать Украину оружием

Лейла Алиева
В мире
Офицер США рассказал, когда Запад перестанет снабжать Украину оружием
Фото: Unsplash

В связи с тяжелом положением в американском оборонном секторе уже этой зимой начнутся перебои с поставками вооружения на Украину. Об этом написал офицер военной разведки США Джозеф Донато в статье для издания The National Interest.

— Американская оборонная промышленная база уже испытывает трудности с поставками вооружений на Украину, а запасы критически важных боеприпасов сокращаются. При нынешнем темпе стрельбы США и их союзники с трудом смогут обеспечить ВСУ этой зимой, — отметил автор материала.

По словам американского офицера, проблемы в логистике усугубили «десятилетия американской деиндустриализации». Также этой стало виной сокращения объемов военного производства.

Автор статьи посоветовал Вашингтону призвать украинского лидера Владимира Зеленского пойти на мир и уступить России. В данном случае авторитет США не будет подорван в Европе, а мир вспомнит о стратегических приоритетах Америки.

До этого сообщалось, что власти Соединенных Штатов готовы ежемесячно предоставлять Украине 1,5 миллиарда долларов.

По словам агентства Bloomberg, Вашингтон добивается от европейских союзников принятия обязательств по выплате аналогичных сумм. Белый дом планирует призвать их «делать больше» для помощи украинскому правительству.

Украина Оружие США
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