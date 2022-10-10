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Православная церковь 13 октября почитает память священномученика Григория, просветителя Армении.

Помимо этого, в этот день чтят память преподобного Григория — основателя Пельшемского монастыря. Считается плохой приметой принимать у себя в доме друзей и ходить в гости.

Крестьяне верили, что такие посиделки могут закончиться ссорой, а счастье покинет дом. В этот день не принимали подарки от малознакомых людей — считалось, что с дарами незнакомцы могли передать неудачи и болезни.

Запрещается отправляться на природу или в лес. Лучше 13 октября вообще не покидать жилище, в противном случае на вас могут напасть злые духи.

Приметы погоды:

Если снег выпал, то зима еще не скоро наступит.

Если журавли отлетели, зима будет ранняя и холодная.

Белка чисто вылиняла — к хорошей зиме.

Увидеть поутру мороз на окнах — к приходу гостей.

Подробнее об этом в видеоматериале «ВМ»:

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Народный календарь. Почему не стоит принимать гостей и подарки 13 октября

Именины отмечают: Александр, Алексей, Вячеслав, Григорий, Леонид, Михаил, Петр.