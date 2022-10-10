Народный календарь. Почему не стоит принимать гостей и подарки 13 октября

Православная церковь 13 октября почитает память священномученика Григория, просветителя Армении.
Помимо этого, в этот день чтят память преподобного Григория — основателя Пельшемского монастыря. Считается плохой приметой принимать у себя в доме друзей и ходить в гости.
Крестьяне верили, что такие посиделки могут закончиться ссорой, а счастье покинет дом. В этот день не принимали подарки от малознакомых людей — считалось, что с дарами незнакомцы могли передать неудачи и болезни.
Запрещается отправляться на природу или в лес. Лучше 13 октября вообще не покидать жилище, в противном случае на вас могут напасть злые духи.
Приметы погоды:
Если снег выпал, то зима еще не скоро наступит.
Если журавли отлетели, зима будет ранняя и холодная.
Белка чисто вылиняла — к хорошей зиме.
Увидеть поутру мороз на окнах — к приходу гостей.
Подробнее об этом в видеоматериале «ВМ»:
Именины отмечают: Александр, Алексей, Вячеслав, Григорий, Леонид, Михаил, Петр.