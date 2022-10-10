Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Народный календарь. Почему не стоит принимать гостей и подарки 13 октября

Василий Плиткин
Общество
Народный календарь. Почему не стоит принимать гостей и подарки 13 октября
Фото: Pexels

Православная церковь 13 октября почитает память священномученика Григория, просветителя Армении.

Помимо этого, в этот день чтят память преподобного Григория — основателя Пельшемского монастыря. Считается плохой приметой принимать у себя в доме друзей и ходить в гости.

Крестьяне верили, что такие посиделки могут закончиться ссорой, а счастье покинет дом. В этот день не принимали подарки от малознакомых людей — считалось, что с дарами незнакомцы могли передать неудачи и болезни.

Запрещается отправляться на природу или в лес. Лучше 13 октября вообще не покидать жилище, в противном случае на вас могут напасть злые духи.

Приметы погоды:

Если снег выпал, то зима еще не скоро наступит.

Если журавли отлетели, зима будет ранняя и холодная.

Белка чисто вылиняла — к хорошей зиме.

Увидеть поутру мороз на окнах — к приходу гостей.

Подробнее об этом в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Почему не стоит принимать гостей и подарки 13 октября

Именины отмечают: Александр, Алексей, Вячеслав, Григорий, Леонид, Михаил, Петр.

Церковь Народный календарь Традиции
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Максим Чирков
Максим Чирков

«Мыльный пузырь» США скоро лопнет

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Преподобный Сергий и Русь его времени

Иван Кудря
Иван Кудря

Первые локальные успехи сделаны

Александр Бердников
Александр Бердников

Объясним, что приемлемо в большом городе, что нет

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Чтобы было, чем занять досуг

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

Мы — гарант сохранения мира

Юрий Московский
Юрий Московский

Важно хорошо освоить русский

Все мнения
О проекте