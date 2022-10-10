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В Белоруссии опубликовали видео с пьяными украинскими пограничниками

Юлия Курганова
В мире
В Белоруссии опубликовали видео с пьяными украинскими пограничниками
Фото: president.gov.ua

Белорусский телеканал ОНТ разместил видео с пьяными пограничниками Украины. Компрометирующая запись была опубликована на YouTube-канале.

— Эпизод первый. Гомельский участок границы. Бравые украинские бойцы вместо несения службы заняты рыбалкой, которая не обходится без употребления алкогольных напитков, — прокомментировал телеведущий первый кадр видео.

На втором видео можно наблюдать, как пограничники смотрят в камеру и показывают нецензурные жесты. На третьей видеозаписи украинские военные, находясь в кустах, направляют оружие в белорусские камеры видеонаблюдения, после чего один из них опять демонстрирует неприличный жест.

На другом отрывке записи пограничник запускает дымовую шашку в лесу, за этим со стороны наблюдают его товарищи.

— На мозырском участке границы два воина в каком-то стиле гангста-рэперов показывают все те же неприличные жесты в камеры наблюдения. От такого поведения двуногих, кажется, их четвероногому другу немного стыдно, — высказался ведущий о кадрах из следующего ролика.

На последнем видео показаны два бойца, один из которых держит в руках бутылку, а второй идет пьяной походкой и падает.

9 октября в Белоруссии заявили о взрывах пограничных мостов и минировании дорог Украиной. В настоящее время почти все пограничные мосты взорваны, а также заминированы автомобильные, железнодорожные и приграничные дороги.

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