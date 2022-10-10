Baza: Груз для взрыва на Крымском мосту мог прибыть из Грузии

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Груз, с помощью которого могли устроить подрыв грузовой машины на Крымском мосту, приехал в Россию из Грузии 4 октября. Об этом сообщается в воскресенье, 9 октября, в Telegram-канале Baza.

Отмечается, что груз, который был в грузовике 51-летнего Махира Юсубова, проехал через границу РФ около 06:00 часов. Таможенники и другие службы, которые проверяли транспорт, ничего подозрительного не нашли. После этого он был перенаправлен в Армавир, и 7 октября водитель повез груз в сторону Симферополя.

В субботу, 8 октября, после взрыва к сотрудникам, которые работали на границе, приехали сотрудники ФСБ. Они опросили работников, причем не только тех, кто пропускал грузовик, но и сотрудников из других смен.

В настоящее время спецслужбы выясняют, как таможенники не обнаружили данную взрывчатку и была ли там коррупционная составляющая.

В связи с подрывом было возбуждено уголовное дело по статье «Терроризм». Уже допрошено множество свидетелей и очевидцев. Кроме того, почти завершены специальные экспертные исследования.

8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, в связи с чем загорелись топливные цистерны находившегося поблизости железнодорожного состава. В результате подрыва частично разрушилось дорожное полотно.