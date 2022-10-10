Медведев заявил о необходимости уничтожения террористов в связи с терактом на Крымском мосту

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Россия должна ответить на теракт Украины, произошедший на Крымском мосту, только прямым уничтожением террористов. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью журналистке Надане Фридрихсон, которое она разместила в Telegram-канале.

— Ответом России на это преступление может быть только прямое уничтожение террористов. Так, как это и принято в мире. Именно этого ждут граждане России, — заявил он.

По словам политика, «заказчик и исполнитель преступления — несостоявшееся государство Украина».

— Это террористический акт и диверсия, совершенные криминальным киевским режимом, — подчеркнул Медведев.

Президент России Владимир Путин заявил, что теракт на Крымском мосту был направлен против критически важной гражданской инфраструктуры РФ. По его словам, произошедшее на Крымском мосту является терактом, который организовали спецслужбы Украины.

В связи с подрывом было возбуждено уголовное дело по статье «Терроризм». Уже допрошено множество свидетелей и очевидцев. Кроме того, почти завершены специальные экспертные исследования.

8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, в связи с чем загорелись топливные цистерны находившегося поблизости железнодорожного состава. В результате подрыва частично разрушилось дорожное полотно.