Стремоусов заявил о взятии в плен двух офицеров военной разведки Украины

Фото: Минобороны РФ

Двух офицеров Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины взяли в плен в Херсонской области. Об этом сообщил в воскресенье, 9 октября, заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

— На андреевском направлении были взяты в плен два офицера ГУР. Видео с допроса ожидается, — написал он Telegram-канале.

Стремоусов добавил, что была сорвана попытка украинской армии атаковать в направлении села Борозенского, ВСУ потеряли значительную часть бронетехники.

До этого он сообщал, что наступление украинской армии на Херсонском направлении захлебнулось. По словам Стремоусова, украинские военные, которые пытались предпринять контрнаступление в регионе, уперлись в линию обороны и не могут двигаться дальше.

7 октября Стремоусов сообщил, что украинские военные расстреляли 16 мирных жителей в населенном пункте Великая Александровка под Херсоном. Он рассказал, что село находится в буферной зоне на севере области, недавно его взяли под контроль ВСУ.