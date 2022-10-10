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Приметы и советы

Автоэксперт Шапарин назвал самое безопасное место в автомобиле

Юлия Курганова
Общество
Автоэксперт Шапарин назвал самое безопасное место в автомобиле
Фото: Pexels

Пассажир может увеличить шансы остаться невредимым в случае аварии, если займет «капитанское место». Об этом сообщил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

По его словам, самые тяжелые ДТП обычно связаны с попытками обгона, при которых наибольшему риску подвергаются люди, сидящие слева.

— Обычно самые серьезные аварии происходят, когда кто-то пытается кого-то обогнать, вылезает на встречную полосу, но не успевает вернуться. Чаще всего в таких авариях самые серьезные повреждения автомобиля приходятся на сторону водителя, — рассказал эксперт.

Он напомнил, что королева Великобритании Елизавета II всегда ездила на заднем сиденье, расположенном по диагонали от водителя.

— Можно вспомнить, как раньше в Великобритании возили королеву: она сидела на заднем сиденье по диагонали от водителя. Там левостороннее движение, поэтому она сидела слева, а у нас, наоборот, надо справа сидеть, — посоветовал Шапарин.

Заднее сиденье справа —это «капитанское место», где пассажир может ездить не только с комфортом, но и с наименьшим риском получить травмы в случае ДТП, подчеркнул он в интервью радио Sputnik.

Если вы заняли наиболее безопасное место в машине, то это не значит, что другими мерами предосторожности можно пренебречь, отметил автоэксперт. Так, все пассажиры должны быть пристегнуты.

Автоэксперт Владимир Бахарев объяснил «Вечерней Москве», что делать при отказе тормозов. Он отметил, что сами по себе тормоза не отказывают.

Автомобили Безопасность Пассажиры Эксперты ДТП
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