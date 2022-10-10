NYT: В ВСУ наблюдается дефицит инструкторов из-за ранений и гибели многих из них

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с дефицитом инструкторов. Об этом сообщил украинский офицер Алексей Олексюк в беседе с изданием New York Times.

Отмечается, что данная проблема играет важную роль, несмотря на «поток молодых людей, ожидающих своей очереди на вступление в армию».

— Все украинские инструкторы, которые находились на передовой, ранены или погибли, — рассказал украинский военный.

Также издание пообщалось с отставным американским полковником Эндрю Мельбурном, который приехал на Украину и разработал пятидневный курс для подготовки местных военнослужащих.

— Мельбурн признал, что недели очень мало для подготовки к бою, но он считает, что это лучше, чем ничего, — сказано в статье.

9 октября заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что двух офицеров Главного управления разведки Министерства обороны Украины взяли в плен. Он добавил, что была сорвана попытка украинской армии атаковать в направлении села Борозенского.