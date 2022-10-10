Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Мощный пожар произошел на киевской ТЭЦ

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Мощный пожар произошел на киевской ТЭЦ
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

На киевской ТЭЦ-6 произошел мощный пожар в результате ракетного удара. Об этом стало известно в понедельник, 10 октября.

Глава житомирской военной администрации Виталий Бунечко сообщил о повреждении в области энергетической инфраструктуры. В свою очередь мэр Львова заявил, что на объекте критической инфраструктуры остановлена ТЭЦ и половина города осталась без света.

— Из-за отсутствия электроэнергии временно приостановлена работа городских ТЭЦ. Поэтому пока горячая вода не подается. Запустили резервные электрогенераторы на нескольких насосных станциях, чтобы восстановить водоснабжение в город, — отметил он.

Также свет и водоснабжение из-за ракетного удара пропали в Харькове, Хмельницком, а также в Черкасской области, передает радио Sputnik.

Telegram-канал Mash показал кадры пожара, где видно сильное задымление территории ТЭЦ.

Видео: Telegram / Mash

В связи со взрывами движение поездов по одной из веток метро в Киеве остановили для организации укрытий из-за взрывов в городе. Также в Львовской области сообщили об ударах по энергетической инфраструктуре. Жителей города призвали оставаться в укрытиях, а также не публиковать в Интернете видео и фото взрывов.

Украина Взрывы Киев
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Максим Чирков
Максим Чирков

«Мыльный пузырь» США скоро лопнет

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Преподобный Сергий и Русь его времени

Иван Кудря
Иван Кудря

Первые локальные успехи сделаны

Александр Бердников
Александр Бердников

Объясним, что приемлемо в большом городе, что нет

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Чтобы было, чем занять досуг

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

Мы — гарант сохранения мира

Юрий Московский
Юрий Московский

Важно хорошо освоить русский

Все мнения
О проекте