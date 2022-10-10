Мощный пожар произошел на киевской ТЭЦ

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

На киевской ТЭЦ-6 произошел мощный пожар в результате ракетного удара. Об этом стало известно в понедельник, 10 октября.

Глава житомирской военной администрации Виталий Бунечко сообщил о повреждении в области энергетической инфраструктуры. В свою очередь мэр Львова заявил, что на объекте критической инфраструктуры остановлена ТЭЦ и половина города осталась без света.

— Из-за отсутствия электроэнергии временно приостановлена работа городских ТЭЦ. Поэтому пока горячая вода не подается. Запустили резервные электрогенераторы на нескольких насосных станциях, чтобы восстановить водоснабжение в город, — отметил он.

Также свет и водоснабжение из-за ракетного удара пропали в Харькове, Хмельницком, а также в Черкасской области, передает радио Sputnik.

Telegram-канал Mash показал кадры пожара, где видно сильное задымление территории ТЭЦ.

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В связи со взрывами движение поездов по одной из веток метро в Киеве остановили для организации укрытий из-за взрывов в городе. Также в Львовской области сообщили об ударах по энергетической инфраструктуре. Жителей города призвали оставаться в укрытиях, а также не публиковать в Интернете видео и фото взрывов.