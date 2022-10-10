Андрей Бочкарев сообщил о завершении основных архитектурных элементов станции «Рижская» БКЛ метро

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Специалисты полностью смонтировали главные архитектурные элементы станции «Рижская» северо-восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в понедельник, 10 октября.

— Арки служат проходами для пассажиров от центра платформенного участка непосредственно к платформам. Сейчас все 16 арок заняли свои места — по восемь с каждой стороны центрального зала. Эти порталы являются одновременно функциональным и художественным элементом станции, — рассказал он.

Путевые стены станции построят в едином стиле: чугунные тюбинги станут декоративным украшением и подчеркнут естественную красоту металла.

По словам генерального директора АО «Мосинжпроект» (группа компаний «Мосинжпроект» — генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых линий и станций столичного метро) Юрия Кравцова, вдоль кромок арок завершается монтаж светодиодных светильников, которые служат важным элементом архитектурного освещения платформы. Также специалисты установили ряд светильников вдоль центрального зала и обеих платформ.

До этого Бочкарев рассказал, что специалисты обустраивают две спортплощадки в рамках благоустройства территории рядом со станцией «Сокольники» БКЛ.