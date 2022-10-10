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Приметы и советы

Взрывы в Киеве попали в прямой эфир телеканала BBC

Анастасия Колоскова
В мире
Взрывы в Киеве попали в прямой эфир телеканала BBC
Фото: Telegram / РИА Новости

Падение снарядов в Киеве в понедельник, 10 октября, попало в прямой эфир британской радиовещательной компании BBC. Запись утреннего эфира появилась на сайте корпорации.

Так, на кадрах можно услышать, как во время репортажа произошел взрыв. Корреспондент оборачивается в сторону прилета снарядов, после чего пригибается и поспешно покидает кадр.

Видео: Telegram / РИА Новости

10 октября мэр Киева Виталий Кличко сообщил о нескольких взрывах в центре города. Уточняется, что всего было слышно четыре взрыва, после чего в городе появился дым. Кроме того, в Киевской области сработала система ПВО.

Также жители Печерска сообщили о трех мощных взрывах, которые были слышны в других районах Киева. По данным МВД Украины, один из снарядов упал на Владимирской улице, где находится офис СБУ. Это место расположено в 2,5 километра от офиса президента страны Владимира Зеленского на Банковой улице.

Очевидцы опубликовали кадры из центра украинской столицы.

Позже стало известно, что движение поездов по одной из веток метро в Киеве остановили для организации укрытий из-за взрывов в городе. Очевидцы также поделились кадрами, на которых жители города укрываются от обстрелов в киевском метро.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по всей Украине работает воздушная тревога.

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