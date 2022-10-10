Дерматовенеролог Соколова рассказала, как определить свой тип кожи

Фото: Pexels

Определить тип кожи в большинстве случаев можно самостоятельно. Кожа бывает сухая, жирная, комбинированная и чувствительная, рассказала врач-дерматовенеролог Юлия Соколова.

Эксперт отметила, что довольно просто понять, что у человека сухая кожа. Чаще всего на ней практически не видны поры, нет жирного блеска, есть заметная сеточка капилляров. Такая кожа тусклая, чувствительная к перепадам температур.

Чаще всего встречается кожа комбинированного типа. В этом случае кожа жирная в области Т-зоны (лоб, нос, подбородок), а на остальных участках — нормальная.

Чувствительную кожу можно опознать по таким признакам: отличается повышенной раздражительностью, на большинство косметических средств реагирует покраснением, негативно переносит перепады температур, обнаруживает шелушение, чувство стянутости, зуд, передает РИАМО.

До этого врач-дерматовенеролог Юлия Галлямова посоветовала не забывать о дополнительном уходе за кожей рук осенью. Стоит использовать кремы с особым составом. Так, подойдет уходовая косметика с ланолином или даже вазелином, передает издание argumenti.ru.

«Вечерняя Москва» выяснила, как знаменитости преображают свою внешность.