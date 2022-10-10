В Госдуме предложили «погасить» спутниковую группировку НАТО

Фото: Пресс-служба Госдумы

России следует «погасить» спутниковую группировку Североатлантического альянса, которая координирует ракетные удары украинских военных по новым российским территориям. С таким предложением выступил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

— Стоит погасить спутниковую группировку НАТО, которая сегодня используется украинскими войсками для разведки и наведения ракетных ударов с помощью РСЗО HIMARS по Херсонской, Запорожской областям, а также ДНР и ЛНР, — отметил он.

Парламентарий подчеркнул, что у России есть необходимое для этого оружие, в том числе комплекс лазерного оружия «Пересвет».

По словам Шеремета, спутники НАТО в настоящее время «уничтожают наших людей». В связи с этим он убежден, что у РФ есть «полное право» вывести их строя.

Депутат добавил, что без спутников HIMARS уже не будут представлять значительной опасности в связи с потерей точности, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что в связи с поставками вооружения на Украину у Германии почти не осталось собственных запасов, поэтому если произойдет гипотетическая война, то их хватит максимум на два дня.