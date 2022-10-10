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Путин призвал губернаторов контролировать соблюдение законодательства при частичной мобилизации

Лейла Алиева
Общество
Путин призвал губернаторов контролировать соблюдение законодательства при частичной мобилизации
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин в рамках онлайн-встречи с избранными губернаторами призвал их держать под контролем вопросы соблюдения законодательства при частичной мобилизации и поддержке семей мобилизованных.

Во время встречи российский лидер подвел итоги избирательной кампании и отметил, что она прошла открыто, конкурентно и честно.

— Даже в условиях ограничений надо обеспечить выполнение всех соцобязательств и добиться роста экономики, — подчеркнул он.

По словам главы государства, регионам необходимо держать под контролем соблюдение законодательства в рамках частичной мобилизации, а также оказывать своевременную поддержку семей мобилизованных, пишет РИА Новости.

До этого Путин подписал закон, предоставляющий участникам спецоперации и членам их семей право на кредитные каникулы. Рассчитывать на подобную поддержку могут граждане, призванные на военную службу по мобилизации, контрактники, а также сотрудники силовых ведомств.

В сентябре Минобороны России предложило награждать отличившихся участников специальной операции на Украине землями в Подмосковье и Крыму.

Мобилизация Россия Владимир Путин
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