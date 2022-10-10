Серийная воровка сняла зеркала заднего вида с 14 автомобилей в столице

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Россия, Москва, улица Госпитальный Вал Карта всех событий

Женщина украла зеркала заднего вида с 14 автомобилей в столице. Об этом Вечерней Москве сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу, полковник внутренней службы Владимир Васенин в понедельник, 10 октября.

По его словам, воровка орудовала по ночам на улице Госпитальный вал. Она снимала с иномарок зеркала заднего вида, после чего скрывалась с места преступления. В полицию поступило 14 заявлений от пострадавших, суммарный ущерб составил 547 тысяч рублей.

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По данному факту были возбуждены уголовные дела по статье «Кража». В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемую задержали на Новой Басманной улице. Ею оказалась 57-летняя жительница Подмосковья. На момент поимки она успела продать похищенное, а деньги потратила на личные нужды.

Фигурантка находится под подпиской о невыезде. Ей грозит до двух лет лишения свободы.

Еще одна кража произошла в аэропорте Домодедово. Мужчина подошел к заснувшему пассажиру и похитил лежавший рядом с ним телефон. Злоумышленника задержали по горячим следам: он даже не успел покинуть транспортный узел.